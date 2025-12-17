Connect with us

Idukki

ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറിഞ്ഞു; 10 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം. ഇവരെ തേനി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published

Dec 17, 2025 9:58 am |

Last Updated

Dec 17, 2025 9:58 am

ഇടുക്കി | നെടുങ്കണ്ടത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറിഞ്ഞ് 10 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ തേനി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പരുക്ക് സാരമല്ലാത്തവരെ നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് തേനി ജില്ലക്കാരാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടവര്‍.

കഴിഞ്ഞാഴ്ചയും ഇവിടെ തൊഴിലാളികള്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറിഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നുപേര്‍ക്കാണ് ഇതില്‍ പരുക്കേറ്റത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശൈത്യകാലം; ആറാം ഘട്ട ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് കാലുവാരി; കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം

Kerala

നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പോലീസുകാരന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

National

തൊഴിലുറപ്പ് ബില്‍: ലോക്‌സഭയില്‍ ഇന്ന് തന്നെ പാസ്സാക്കാന്‍ നീക്കം

National

മധ്യപ്രദേശിലെ സത്‌നയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച നാല് കുട്ടികള്‍ക്ക് എയ്ഡ്‌സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Idukki

ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറിഞ്ഞു; 10 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പ്രതി മാര്‍ട്ടിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി