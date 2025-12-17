Connect with us

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് കാലുവാരി; കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം

കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിലെ തോല്‍വിയിലാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ പരാതി

Published

Dec 17, 2025 11:46 am |

Last Updated

Dec 17, 2025 11:46 am

കോട്ടയം|കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിലെ തോല്‍വിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ പരാതി. കോണ്‍ഗ്രസ് കാലുവാരിയെന്ന് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ട് മറിച്ചതാണ് പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജെയിസണ്‍ ജോസഫ് തോല്‍ക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. പരാതി ജോസഫ് വിഭാഗം യുഡിഫ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകളില്‍ വലിയ ലീഡ് നേടിയ യുഡിഫ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ എങ്ങനെ പുറകില്‍ പോയെന്ന ചോദ്യം യുഡിഫ് നേതൃത്വത്തെ പരാതിയായി അറിയിക്കും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും വരെ കടുത്ത പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശവും നല്‍കി.

അതേസമയം, അടിത്തറ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ മുന്നണിയിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.ജനകീയ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജോസ് കെ മാണിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പി ജെ ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശൈത്യകാലം; ആറാം ഘട്ട ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് കാലുവാരി; കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം

Kerala

നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പോലീസുകാരന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

National

തൊഴിലുറപ്പ് ബില്‍: ലോക്‌സഭയില്‍ ഇന്ന് തന്നെ പാസ്സാക്കാന്‍ നീക്കം

National

മധ്യപ്രദേശിലെ സത്‌നയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച നാല് കുട്ടികള്‍ക്ക് എയ്ഡ്‌സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Idukki

ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറിഞ്ഞു; 10 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പ്രതി മാര്‍ട്ടിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി