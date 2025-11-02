Ongoing News
നവി മുംബൈ | വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്ക് 299 റണ്സിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വച്ച് ഇന്ത്യ. നിശ്ചിത 50 ഓവറും ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 298 റണ്സെടുത്തു.
സ്മൃതി മന്ഥന (58 പന്തില് 45), ഷഫാലി വര്മ (78ല് 87), ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് (37ല് 24), ദീപ്തി ശര്മ (58ല് 58), റിച്ച ഘോഷ് (24ല് 34) എന്നിവരുടെ കിടയറ്റ ബാറ്റിംഗാണ് മികച്ച സ്കോര് പടുത്തുയര്ത്താന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റന് ഹര്മന്പ്രീത് കൗര് 20ഉം അമന്ജോത് കൗര് 12ഉം റണ്സെടുത്തു. രാധ യാദവ് മൂന്ന് റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കായി അയബോംഗ കാക മൂന്നും നോങ്കുലുലേകു മ്ലാബ, നഡിനെ ഡി ക്ലെര്ക്ക്, ക്ലോയെ ട്രയോണ് എന്നിവര് ഓരോന്നും വിക്കറ്റെടുത്തു. ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് അയക്കുകയായിരുന്നു.