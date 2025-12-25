Connect with us

Kerala

ഇടുക്കി വെള്ളത്തൂവലില്‍ വീടിന് തീപിടിച്ചു; ഒരാള്‍ മരിച്ചു

വെള്ളത്തൂവല്‍ സ്വദേശി വിക്രമന്റെ വീടിനാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തീപിടിച്ചത്. മരിച്ചത് ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മൃതദേഹം പൂര്‍ണമായി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ്.

Published

Dec 25, 2025 8:01 am |

Last Updated

Dec 25, 2025 8:01 am

ഇടുക്കി | വെള്ളത്തൂവലില്‍ വീടിന് തീപിടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. വെള്ളത്തൂവല്‍ സ്വദേശി വിക്രമന്റെ വീടിനാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തീപിടിച്ചത്.

മരിച്ചത് ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മൃതദേഹം പൂര്‍ണമായി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ്.

വെള്ളത്തൂവല്‍ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഐ സി യു പീഡനക്കേസ്; നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയില്‍ പരാതിയുമായി അതിജീവിത

Kerala

കൈക്കൂലി; വൈദ്യുതി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ആലപ്പുഴ നൂറനാട് കരോള്‍ സംഘങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

എട്ട് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ച കേസ്; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഇടുക്കി വെള്ളത്തൂവലില്‍ വീടിന് തീപിടിച്ചു; ഒരാള്‍ മരിച്ചു

National

ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗ കേസ്: പ്രതിയുടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

National

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കടലൂരില്‍ ബസ് അപകടം; രണ്ട് കുട്ടികളുള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് പേര്‍ മരിച്ചു