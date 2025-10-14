Kerala
ആലപ്പുഴയില് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതിനിടെ സ്ത്രീ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത
ആലപ്പുഴ ഇലക്ട്രിക്കല് ഇന്സ്പെക്ടര് നടത്തിയ പരിശോധനയില് സ്റ്റേ കമ്പി ഫ്യൂസ് കാരിയറില് തട്ടിയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ആലപ്പുഴ| ആലപ്പുഴയില് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതിനിടെ കെഎസ്ഇബി പോസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റേ വയറില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് സ്ത്രീ മരിച്ച സംഭവത്തില് കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത. ആലപ്പുഴ ഇലക്ട്രിക്കല് ഇന്സ്പെക്ടര് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്റ്റേ കമ്പി ഫ്യൂസ് കാരിയറില് തട്ടിയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ അപകട സാധ്യത കെഎസ്ഇബി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നതാണ് സംശയം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്, പാടശേഖര ഭാരവാഹികള്, നാട്ടുകാരുടെ മൊഴി എന്നിവ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. സ്റ്റേ കമ്പി അജ്ഞാതര് ഊരി വിട്ടതാണെന്ന കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാദവും പോലീസ് പരിശോധിക്കും. സംഭവത്തില് പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന ലതയുടെ മൊഴി എടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കുക.
പള്ളിപ്പാട് വടക്കേക്കര കിഴക്ക് പനമുട്ടുകാട് പാടശേഖരത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പള്ളിപ്പാട് വടക്കേക്കര കിഴക്ക് പുത്തന്പുരയില് പരേതനായ രഘുവിന്റെ ഭാര്യ സരള (64) യാണ് മരിച്ചത്. കൂടെ പണിയെടുത്തിരുന്ന പള്ളിപ്പാട് വടക്കേക്കര കിഴക്ക് നേര്യം പറമ്പില് വടക്കതില് ശ്രീലത (52) യ്ക്കാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്. ഇവര് ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
പാടത്ത് പണിയെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന സരളയും ശ്രീലതയും വിശ്രമിക്കാനായി കരയിലേക്ക് കയറുമ്പോള് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുതപോസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റേ വയറില് കയറി പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം സ്റ്റേ വയറില് പിടിച്ച ശ്രീലത ഷോക്കേറ്റ് തെറിച്ചു വീണു. ഇവരെ രക്ഷിക്കാന് വേണ്ടി എത്തിയ സരളയും ഷോക്കേറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന് സമീപത്തെ മോട്ടോര് തറയിലെ തൊഴിലാളി ഓടിയെത്തി വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു. തുടര്ന്ന് പ്രദേശവാസികളെ അറിയിച്ച് ഇരുവരേയും ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചു. എന്നാല് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും സരള മരിച്ചു.