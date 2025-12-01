Connect with us

Kerala

പത്ത് വര്‍ഷം കൊണ്ട് കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാനായത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍; കിഫ്ബിയുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

കിഫ്ബി മുഖേന 96,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടത്താനായത്.

Published

Dec 01, 2025 11:01 pm |

Last Updated

Dec 01, 2025 11:24 pm

തിരുവനന്തപുരം | കിഫ്ബിയുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കിഫ്ബി വികസന സ്രോതസ്സാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷം കൊണ്ട് കേരളത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കിഫ്ബിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാനായത്.

നാടിന്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിന് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താനാണ് കിഫ്ബി രൂപവത്കരിച്ചത്. കിഫ്ബി മുഖേന 96,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടത്താനായത്. ദേശീയപാത വികസനത്തിനു മാത്രം 5,600 കോടി രൂപ നല്‍കിയത് കിഫ്ബി പണം ഉപയോഗിച്ചാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, മുന്‍ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഇ ഡി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങള്‍ (ഫെമ) ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഫെമ ചട്ടം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല, ഇ ഡി നോട്ടീസിലെ വാദം വസ്തുതാവിരുദ്ധം; വിശദീകരണവുമായി കിഫ്ബി

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുതിയ കാറുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ 1.10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

Kerala

കസേര കൊണ്ട് വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ കൈ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസ്; പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പത്ത് വര്‍ഷം കൊണ്ട് കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാനായത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍; കിഫ്ബിയുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

National

സൂറത്ത് എന്‍ ഐ ടിയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥി ജീവനൊടുക്കി

Kerala

മാരാമണ്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍: താത്കാലിക പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം നടത്തി

Ongoing News

ഇറ്റാലിയന്‍ ടെന്നിസ് ഇതിഹാസം പിയട്രാഞ്ചലി അന്തരിച്ചു; വിട പറഞ്ഞത് രണ്ടു തവണ ഫ്രഞ്ച് ഓപണ്‍ സ്വന്തമാക്കിയ താരം