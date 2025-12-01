Kerala
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് പുതിയ കാറുകള് വാങ്ങുന്നത്. വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള് മൂന്നുവര്ഷം കൂടുമ്പോള് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം | മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുതിയ കാറുകള് വാങ്ങാന് 1.10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. രണ്ടു കാറുകളാണ് പിണറായി വിജയനു വേണ്ടി വാങ്ങുന്നത്. പോലീസിന്റെ ശിപാര്ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. 2022-ല് വാങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റ കാറുകളാണ് മാറ്റുന്നത്.
2022ലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവസാനമായി പുതിയ കാര് വാങ്ങിയത്. മൂന്ന് കറുത്ത ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിലുള്ളത്. പൈലറ്റ്, എസ്കോര്ട്ട് ഡ്യൂട്ടികള്ക്ക് കമാന്ഡോകള് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവയില് രണ്ടെണ്ണം.