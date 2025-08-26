Editors Pick
പണം തട്ടും വാട്സാപ്പ് സ്ക്രീൻ മിററിംഗ്: ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ? എങ്ങനെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാം
ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും വ്യാപനം നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കിയെങ്കിലും, അതിനൊപ്പം തന്നെ സാങ്കേതികമായി വളർന്ന തട്ടിപ്പുകാരും നമുക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്നു. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ചെത്തുന്ന ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാർ, വ്യക്തികളുടെ പണവും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും മോഷ്ടിക്കാൻ നൂതനമായ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയതും അപകടകരവുമായ ഒരു തട്ടിപ്പ് രീതിയാണ് ‘വാട്സാപ്പ് സ്ക്രീൻ മിററിംഗ് ഫ്രോഡ്’.
എന്താണ് വാട്സാപ്പ് സ്ക്രീൻ മിററിംഗ് ഫ്രോഡ്?
നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്ക്രീൻ മിററിംഗ്. ഇതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പുകാർ പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ OneCard പോലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ, മറ്റ് പൊതു-സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും ഈ തട്ടിപ്പിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
1. വിശ്വാസം നേടുന്നു:
തട്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കം ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെയാണ്. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ എന്ന വ്യാജേന തട്ടിപ്പുകാർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും, അത് ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ഒരു പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
2. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു:
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടും. ഇത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏക വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കും.
3. മോഷണം ആരംഭിക്കുന്നു:
തുടർന്ന്, ഫോണിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഓൺ ചെയ്യാൻ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇത് ഒരു സാധാരണ വീഡിയോ കോൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ, അവർ ഒരു വാട്സാപ്പ് വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും.
4. വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നു:
നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കും. ബാങ്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട്, നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ്, പിൻ, ഒടിപി എന്നിവ ചോർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കും.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തട്ടിപ്പുകാർ ഒരു മലിഷ്യസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഈ ആപ്പിൽ ‘കീലോഗർ’ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും, പാസ്വേഡ് ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തും. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈക്കലാക്കാനും പണം തട്ടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാം?
ഈ തട്ടിപ്പിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:
ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Dos):
- ബാങ്കിൽ നിന്നാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കോളുകൾ വരുമ്പോൾ, അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
- വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ, വിശ്വസനീയമായ ആളുകളുമായി മാത്രം സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുക.
- Android ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ‘App installations from unknown sources’ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിർജ്ജീവമാക്കുക.
- സംശയാസ്പദമായ നമ്പറുകൾ ഉടൻ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടലിൽ (cybercrime.gov.in) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
- അല്ലെങ്കിൽ 1930 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.
ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ (Don’ts):
- അപരിചിതമായ നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാതിരിക്കുക.
- സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ ആപ്പുകൾ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.
- ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, പിൻ, പാസ്വേഡുകൾ എന്നിവ വാട്സാപ്പ് വഴി അയക്കരുത്.
- അപരിചിതർ അയച്ച ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ തുറക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
- വാട്സാപ്പ് സേവനദാതാക്കൾ ഒരിക്കലും വാട്സാപ്പ് വഴി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടില്ല.
- അത്തരം മെസ്സേജുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്.
- ഓപ്പൺ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അവ ഡാറ്റാ മോഷണത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ ഉടൻ തന്നെ 1930 എന്ന നമ്പറിൽ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ്ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.