Connect with us

Kerala

തൃശൂരിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ക്രമക്കേട്; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനും ഭാര്യക്കും ഇരട്ട വോട്ട്

തൃശൂരിലും കൊല്ലത്തുമാണ് സുഭാഷ് ഗോപിക്കും ഭാര്യ റാണിക്കും വോട്ടുള്ളത്

Published

Aug 12, 2025 12:49 pm |

Last Updated

Aug 12, 2025 12:49 pm

കൊല്ലം| തൃശൂരിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ക്രമക്കേടില്‍ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ പുറത്ത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനും ഭാര്യക്കും ഇരട്ട വോട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. തൃശൂരിലും കൊല്ലത്തുമാണ് സുഭാഷ് ഗോപിക്കും ഭാര്യ റാണിക്കും വോട്ടുള്ളത്. ഇരവിപുരം മണ്ഡലത്തിലെ 64ാം നമ്പര്‍ ബൂത്തിലെ വോട്ടര്‍പട്ടികയിലാണ് ഇരുവര്‍ക്കും വോട്ടുള്ളത്.

സുഭാഷ് ഗോപിയുടെ ഇരവിപുരത്തെ മേല്‍വിലാസത്തിലാണ് കൊല്ലത്തെ വോട്ട്. വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ 1114, 1116 എന്നീ ക്രമനമ്പറുകളിലാണ് ഇരുവരുടെയും പേരുള്ളത്. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് സുഭാഷ് ഗോപിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും പേര് തൃശൂര്‍ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ത്തത്. തൃശൂരില്‍ രണ്ടുപേരും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കൊല്ലത്ത് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പന്നിക്കെണിയില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ച കേസ്; രണ്ട് പേര്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍

National

കര്‍ണാടകയില്‍ കാട്ടാനക്കൊപ്പം സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സഞ്ചാരിക്ക് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി

Kerala

വടകരയില്‍ റോഡരികില്‍ മെത്തഫിറ്റമിന്‍; ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ പൊതി എറിഞ്ഞ് ഫോണില്‍ ഫോട്ടോ എടുത്തു പോയതായി നാട്ടുകാര്‍

Kerala

എം വി ഗോവിന്ദന്‍ ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ പോലെ പെരുമാറരുത്; എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി സീറോ മലബാര്‍ കത്തോലിക്കാ സഭ

Kerala

വടക്ക്-കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മര്‍കസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍; പ്രതിനിധി സംഘം യാത്ര തിരിച്ചു

Kerala

തലശ്ശേരിയില്‍ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രമോദിന്റേതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

Kerala

ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ഇടിച്ചു; 62കാരിക്കു ദാരുണാന്ത്യം