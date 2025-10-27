Connect with us

National

കരൂര്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിജയ് ഇന്ന് കാണും; കൂടിക്കാഴ്ച സ്വകാര്യ റിസോര്‍ട്ടില്‍

അപകടം സംഭവിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുശേഷമാണ് വിജയ് ദുരന്തബാധിതരെ കാണുന്നത്.

Published

Oct 27, 2025 10:31 am |

Last Updated

Oct 27, 2025 10:31 am

ചെന്നൈ|തമിഴക വെട്രി കഴകം കരൂരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പാര്‍ട്ടി നേതാവും നടനുമായ വിജയ് ഇന്ന് കാണും. മഹാബലിപുരത്തെ സ്വകാര്യ റിസോര്‍ട്ടിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുക്കുന്നത്. പരിപാടിയിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് മഹാബലിപുരത്ത് എത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ടിവികെ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

റിസോര്‍ട്ടില്‍ 50 മുറികള്‍ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 20 കുടുംബങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് വിജയെ കാണാന്‍ സമ്മതം അറിയിച്ചതെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. അപകടം സംഭവിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുശേഷമാണ് വിജയ് ദുരന്തബാധിതരെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 27നാണ് വിജയ് പങ്കെടുത്ത ടിവികെ യോഗത്തില്‍ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 41 പേര്‍ മരിച്ചത്. 60ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മരിച്ചവരില്‍ 10ലധികം കുട്ടികളും നിരവധി സ്ത്രീകളും ഉള്‍പ്പെടും.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കരൂര്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിജയ് ഇന്ന് കാണും; കൂടിക്കാഴ്ച സ്വകാര്യ റിസോര്‍ട്ടില്‍

Kerala

ആര്‍ത്തുങ്കലില്‍ മീന്‍ പിടിക്കുന്നതിനിടെ വള്ളത്തില്‍ നിന്ന് കടലില്‍ വീണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെയും മുരാരി ബാബുവിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും

International

വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ യു എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി റൂബിയോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

International

ഗസ്സയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടൺ പൊട്ടാത്ത സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ; കളിപ്പാട്ടമെന്ന് കരുതി കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നത് ബോംബുകൾ

Kannur

പാൽച്ചുരം റോഡിൽ ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു

Kerala

കോട്ടയത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്