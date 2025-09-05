Kerala
കണ്ണൂരില് കൈക്കൂലി പണവുമായി ആര്ടി ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിജിലന്സ് പിടിയില്
സീനിയര് സൂപ്രണ്ട് മഹേഷ് ആണ് പിടിയിലായത്
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂരില് കൈക്കൂലി പണവുമായി ആര്ടി ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പിടിയില്. സീനിയര് സൂപ്രണ്ട് മഹേഷ് ആണ് പിടിയിലായത്. വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്, റീ രജിസ്ട്രേഷന് എന്നീ അപേക്ഷകരില് നിന്ന് ഏജന്റ് വഴിയാണ് മഹേഷ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത്. ആര്ടി ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനില് നിന്ന് ലഭിച്ച രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കണ്ണൂര് ആര്ടി ഓഫീസിലും രാത്രിയില് പരിശോധന നടത്തി.
കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മഹേഷിനെ വിജിലന്സ് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്, റീ രജിസ്ട്രേഷന്, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷന് ക്യാന്സലേഷന്, പെര്മിറ്റ് എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി വരുന്ന അപേക്ഷകരില്നിന്ന് ഏജന്റുവഴി മഹേഷ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതായി വിജിലന്സിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഉത്രാടനാളില് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോര്ഡ് മദ്യവില്പ്പന; ബെവ്കോ വഴി വിറ്റത് 137 കോടിയുടെ മദ്യം
Kerala
കണ്ണൂരില് കൈക്കൂലി പണവുമായി ആര്ടി ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിജിലന്സ് പിടിയില്
Kerala
പത്തനംതിട്ടയില് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി
Uae
അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കരുത്
Kerala
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്ക്ക് ഓണാശംസകള് നേര്ന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും
Kerala
വിശ്വാസി ലക്ഷങ്ങളുടെ അകതാരിൽ അതിരുകളില്ലാത്ത സന്തോഷം വിടർത്തി ഇന്ന് മീലാദുന്നബി
Uae