Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലര്ട്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കണ്ണൂര് കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടുമാണ്. അതിതീവ്ര മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അതത് ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ കലക്ടര്മാര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തെക്ക്-കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജനങ്ങള് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതര് നിര്ദേശിച്ചു.
വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളില് വടക്കന് കേരളത്തില് മാത്രമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. വ്യാഴാഴ്ച മലപ്പുറം മുതല് കാസര്കോട് വരെയും വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലുമാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.