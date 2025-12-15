Connect with us

Kasargod

കേരളയാത്ര: ദഅവ ലീഡേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ജില്ലയിലെ ദഅവ കാമ്പസുകളിലെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത്

Published

Dec 15, 2025 11:54 pm |

Last Updated

Dec 15, 2025 11:54 pm

കാസര്‍കോട് | മനുഷ്യര്‍കൊപ്പം എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ കേരള മുസലിം ജമാഅത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളയാത്ര പ്രചരണാര്‍ഥം എസ് എസ് എഫ് കാസര്‍കോട് ജില്ല ദഅവ ലീഡേഴസ് സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലയിലെ ദഅവ കാമ്പസുകളിലെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത്.

എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് റഈസ് മുഈനി യുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ സയ്യിദ് അഹമദ് ജലാലുദ്ധീന്‍ തങ്ങള്‍ മള്ഹര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൃക്കരിപ്പൂര്‍ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ,സി എന്‍ ജാഫര്‍ ,സിദ്ധീഖ് ബുഖാരി, ഇബ്രാഹിം ബാഖവി മേല്‍മുറി, സലാം സഖാഫി പാടലുക്ക, ബാദുഷ സുറൈജി സഖാഫി തുടങ്ങിയവര്‍ സെഷനുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.

കേരള യാത്ര വിളമ്പരം ചെയ്ത വിദ്യാര്‍ഥി റാലിയോടെ സംഗമം സമാപിച്ചു. ജനുവരി ഒന്നിന് കേരളയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ചെര്‍ക്കളയില്‍ നടക്കും. വന്‍ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് കേരളയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ചിത്രം: സഅദിയയില്‍ നടന്ന ദഅവ ലീഡേഴ്‌സ് സമ്മിറ്റില്‍ ഇബ്രാഹിം ബാഖവി മേല്‍മുറി വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

സൗദിയില്‍ വാടക നിയമ ലംഘകര്‍ക്കുള്ള പിഴ വര്‍ധിപ്പിച്ചു

Kasargod

കേരളയാത്ര: ദഅവ ലീഡേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

Kerala

പാനൂരില്‍ ലീഗ് പ്രകടനത്തിനിടെ സി പി എം സ്തൂപം അടിച്ചു തകര്‍ത്തു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി പല തീരുമാനങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു; സി പി ഐ നേതൃയോഗത്തില്‍ വിമര്‍ശനം

Kerala

ദേഹത്ത് തീപടര്‍ന്ന ഭാര്യയും രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭര്‍ത്താവും മരിച്ചു

Kerala

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ തകര്‍ക്കുന്നു; കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

Kerala

പരീക്ഷാ പേടിയില്‍ പുഴയില്‍ ചാടിയ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷിച്ചു