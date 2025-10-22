Connect with us

Kerala

വനിതാ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

മലക്കപ്പാറയില്‍ ഈ മാസം ആറിനാണ് സംഭവം

Published

Oct 22, 2025 10:36 am |

Last Updated

Oct 22, 2025 10:36 am

തൃശൂര്‍|ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വനിതാ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച വനംവകുപ്പ് സെക്ഷന്‍ ഫോറസ്റ്റര്‍ അറസ്റ്റില്‍. വാഴച്ചാല്‍ ഡിവിഷന്‍ പരിധിയിലെ ഷോളയാര്‍ സ്റ്റേഷനിലെ സെക്ഷന്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസര്‍ കോട്ടയം സ്വദേശി പി.പി. ജോണ്‍സനെയാണ് മലക്കപ്പാറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  മലക്കപ്പാറയില്‍ ഈ മാസം ആറിനാണ് സംഭവം. ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്ന വനിതാ വാച്ചറുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

മലയാറ്റൂര്‍ ഡിവിഷനില്‍ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി ഷോളയാര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയ ആദ്യ ദിവസമാണ് സംഭവം. പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ലീവെടുത്ത് പോയ ജോണ്‍സന്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ മലക്കപ്പാറ എസ് എച്ച് ഒയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള കര്‍ശന വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ പോലീസ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വനിതാ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

National

അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ഏറ്റ്മുട്ടലിനിടെ ഉള്‍ഫ ഭീകരനെ വധിച്ചു; മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

Kerala

ചീനിക്കുഴി കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസില്‍ വിധി ഇന്ന്

Kerala

ശബരിമല ദര്‍ശനം; രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഹെലിപാഡിലെ കോണ്‍ക്രീറ്റില്‍ താഴ്ന്നു

Kerala

തിരുനെല്ലി റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളില്‍ ആദിവാസി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് കൊടുംക്രൂരത; 127 പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികളില്‍

National

ഹോസ്റ്റലില്‍ ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അശ്ലീല സൈറ്റുകള്‍ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു; യുവതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

അമിത വേഗത്തില്‍ ബസ് ഓടിച്ചത് നേരിട്ട് കണ്ടു; ഡ്രൈവറോട് ലൈസന്‍സ് പോയിട്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗതാഗത മന്ത്രി