Kerala
മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെന്ന് വി ഡി സതീശന്
ആരോപണമുന്നയിച്ച പെണ്കുട്ടി റിനി മകളെപ്പോലെ
തിരുവനന്തപുരം | പാര്ട്ടിയിലെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കള്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയര്ന്നാല് മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു.
ആരോപണമുന്നയിച്ച പെണ്കുട്ടി റിനി മകളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഒരു മകള് പരാതി പറഞ്ഞാല് പിതാവ് എന്താണോ ചെയ്യുക അതു താന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് വിട്ടു വീഴ്ചയുണ്ടാകില്ല.
എത്ര വലിയ നേതാവ് ആണെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല് എക്കെതിരെ ഉയര്ന്ന ആരോപണങ്ങളില് മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വി ഡി സതീശന്.
