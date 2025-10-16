Kerala
കേരളത്തില് തുലാവര്ഷം; ഇടിയോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത
ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും ഏഴു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും
തിരുവനന്തപുരം | തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം പൂര്ണമായി പിന്വാങ്ങി തുലാവര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഇടിയോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത. സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും ഏഴു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. ഇന്ന് കേരള ലക്ഷദ്വീപ് കര്ണാടക തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
