Kerala
നിക്ഷേപകരില് നിന്ന് 270 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു മുങ്ങിയ രംഗനാഥന് ശ്രീനിവാസനും ഭാര്യ വാസന്തിയും അറസ്റ്റില്
വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൃശൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് ഇരുവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
തൃശൂര് | തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാലായിരത്തോളം നിക്ഷേപകരില് നിന്ന് 270 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു മുങ്ങിയ മെല്ക്കര് ഫിനാന്സ് ഡയറക്ടര്മാരായ രംഗനാഥന് ശ്രീനിവാസനും ഭാര്യ വാസന്തിയും അറസ്റ്റില്.
വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൃശൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് ഇരുവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മെല്ക്കര് ഫിനാന്സ്, മെല്ക്കര് നിഥി ലിമിറ്റഡ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടര്മാരായ ഇവര് പതിമൂന്ന് ശതമാനം പലിശ വാദ്ഗാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് തട്ടിപ്പു നടത്തിയ കേസിലാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാര്ച്ച് മുതല് പലിശ മുടങ്ങിയതോടെയാണ് നിക്ഷേപകര് കൂട്ടപ്പരാതിയുമായി എത്തിയത്. മേല്ക്കര് ഫിനാന്സ് ആന്റ് ലീസിങ്, മേല്ക്കര് നിധി സൊസൈറ്റി, മേല്ക്കര് ബിയോഫ്യൂല് എന്നീ പേരുകളില് ആണ് ഡിബെന്ചര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സബോര്ഡിനേറ്റഡ് ഡബ്റ്റ് എന്നീ പദ്ധതികളിലൂടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ഇവരുടെ തൃശൂരിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി രേഖകള് പിടിച്ചെടുത്തു. കമ്പനി ഡയറക്ടര്മാര്ക്കെതിരെ ബഡ്സ് ആക്ട് ചുമത്തുന്നത് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറിയിച്ചു.