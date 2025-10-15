Kerala
സിനിമയില് അവസരം നല്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമം
കാസ്റ്റിങ് കൗച്ചിന്റെ പേരില് വേഫെറര് ഫിലിംസിനെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയും പരാതി
കൊച്ചി | സിനിമയില് അവസരം നല്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ച ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര് ദിനില് ബാബുവിനെതിരെ തേവര പോലീസിലും ഫെഫ്കയ്ക്കും പരാതി. കാസ്റ്റിങ് കൗച്ചിന്റെ പേരില് വേഫെറര് ഫിലിംസിനെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തിയതിന് കമ്പനിയാണ് പരാതി നല്കിയത്.
ദിനില് ബാബുവുമായി വേഫെറര് ഫിലിംസിനു യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നും വേഫേററിന്റെ ഒരു ചിത്രത്തിലും ദിനില് ഭാഗമല്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. വേഫെറര് ഫിലിംസ് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തില് അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കാനായി നേരിട്ട് കാണാമെന്നും പറഞ്ഞ് ദിനില് ബാബു വിളിച്ചെന്നും പനമ്പിള്ളി നഗറില് ഉള്ള വേഫെററിന്റെ ഓഫീസിനടുത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തില് വിളിച്ച് വരുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ ആരോപണം. അവിടെ എത്തിയ തന്നെ ദിനില് ബാബു ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിട്ടു പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി.
വേഫെറര് ഫിലിംസിന്റെ കാസ്റ്റിങ് കോളുകള് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെയോ വേഫെറര് ഫിലിംസിന്റെയോ ഒഫീഷ്യല് സോഷ്യല് മീഡിയ പേജുകള് വഴി മാത്രമേ പുറത്ത് വരൂ എന്നും മറ്റു തരത്തിലുള്ള വ്യാജ കാസ്റ്റിങ് കോളുകള് കണ്ട് വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.