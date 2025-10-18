Connect with us

Uae

യു എ ഇ; യൂണിയൻ മാർച്ച് ഡിസംബർ നാലിന്

അൽ വത്ബ ശൈഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവൽ സൈറ്റിലാണ് യൂണിയൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുക

Published

Oct 18, 2025 1:17 pm |

Last Updated

Oct 18, 2025 1:18 pm
അബൂദബി|യു എ ഇ യുടെ 54-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തുന്ന യൂണിയൻ മാർച്ച് ഡിസംബർ നാലിന് നടക്കും. അബൂദബി അൽ വത്ബ പ്രദേശത്തുള്ള ശൈഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവൽ സൈറ്റിലാണ് യൂണിയൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയെന്ന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ദിവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
രാജ്യത്തോടും അതിന്റെ നേതൃത്വത്തോടുമുള്ള ഇമാറാത്തി ജനതയുടെ സ്‌നേഹം, വിശ്വസ്തത, അഭിമാനം എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പരിപാടികളിലൊന്നാണിത്.
മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി, ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് കോർഡിനേറ്ററുമായി 8003300 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ദിവാൻ അറിയിച്ചു. രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 19 മുതൽ 26 വരെ നടക്കും.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Bahrain

ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ കേരള സിലബസ് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കണം: ഐ സി എഫ്

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ എംപിമാരുടെ ഫ്‌ലാറ്റില്‍ തീപിടുത്തം

National

മാലിദ്വീപിലെ പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പണമയക്കാനുള്ള പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചത് ഉടൻ പിൻവലിക്കണം: എ എ റഹീം എംപി

Uae

യു എ ഇ; യൂണിയൻ മാർച്ച് ഡിസംബർ നാലിന്

Kerala

ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം; എല്‍ഡിഎഫ് ഭരിക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടിക്ക് പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു; മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിക്ക് വിമർശനവുമായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

Kerala

വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര സമാപനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ കെ മുരളീധരന്‍ പിണങ്ങിപ്പോയി

Kerala

ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം: കുട്ടിക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ ഏത് സ്‌കൂളിലും പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വാങ്ങിച്ച് അഡ്മിഷന്‍ നല്‍കും; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി