Kerala
ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം: കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കില് കേരളത്തിലെ ഏത് സ്കൂളിലും പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വാങ്ങിച്ച് അഡ്മിഷന് നല്കും; മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കില് അതിനുത്തരവാദി സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റാണ്.
കൊച്ചി|പള്ളുരുത്തി സെന്റ്. റീത്താസ് സ്കൂളിലെ ശിരോവസ്ത്ര വിവാദത്തില് പ്രതികരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് സ്കൂളില് നിന്ന് ടി സി വാങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചു. കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കില് കേരളത്തിലെ ഏത് സ്കൂളിലും പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വാങ്ങിച്ച് അഡ്മിഷന് നല്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കില് അതിനുത്തരവാദി സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാര്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങള് ഹനിക്കാന് ഒരു സ്കൂളിനെയും അനുവദിക്കില്ല. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചതിന്റെ പേരില് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ ക്ലാസില് നിന്ന് മാറ്റി നിര്ത്തിയ സംഭവം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാര്ഹവും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിന് ചേരാത്തതുമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഒരു കുട്ടിയെ സ്കൂളില്നിന്ന് അകറ്റി നിര്ത്തുക എന്നത് സംസ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങളോട് പുറംതിരിഞ്ഞ് നില്ക്കലാണ്. സര്ക്കാര് ഈ വിഷയത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.