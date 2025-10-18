International
ചൈന ഒമ്പതു മുതിര്ന്ന സൈനിക മേധാവിമാരെ പദവിയില് നിന്നു നീക്കി
സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതി ചര്ച്ച ചെയ്യാനും പുതിയ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ചേരുന്ന ചൈനയുടെ സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റി പ്ലീനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണു നടപടി
ബെയ്ജിങ് | സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതി ചര്ച്ച ചെയ്യാനും പുതിയ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ചേരുന്ന ചൈനയുടെ സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റി പ്ലീനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കമ്യുണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി പി ബി അംഗം അടക്കം ഒമ്പതു മുതിര്ന്ന സൈനിക മേധാവിമാരെ പദവിയില് നിന്നു നീക്കി. പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന് പിങ്ങിന്റെ വിശ്വസ്തരടക്കമുള്ളവരെയാണ് ചുമതലകളില് നിന്നു നീക്കിയത്. 1966-1976 സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം സെന്ട്രല് മിലിട്ടറി കമ്മിഷനിലെ ജറലിനെതിരായ നടപടി ആദ്യമായാണ്.
2023 ല് രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ച അഴിമതി വിരുദ്ധ തെറ്റുതിരുത്തല് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് പുറത്താക്കല് എന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. സെന്ട്രല് മിലിട്ടറി കമ്മീഷന് (സി എം സി) വൈസ് ചെയര്മാന് ഹെ വെയ്ഡോങ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖര്ക്കെതിരെയാണ് നടപടി. പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിങ്ങിന് ശേഷം ചൈനീസ് സൈന്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയര്ന്ന പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഹെ വെയ്ഡോങ് നിലവിലെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയില് നടപടി നേരിടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാണ്.
സി എം സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യ വിഭാഗം ഡയറക്ടര് മിയാവോ ഹുവാ, രാഷ്ട്രീയ കാര്യ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് ഹെ ഹോങ്ജുന്, സംയുക്ത ഓപ്പറേഷന്സ് കമാന്ഡ് സെന്റര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് വാങ് ഷിയൂബിന്, ഈസ്റ്റേണ് തിയേറ്റര് കമാന്ഡര് ലിന് ഷിയാങ്യാങ്, ഉന്നത സൈനിക മേധാവികളായ യുവാന് ഹുവോഷി, വാങ് ഹൗബിന്, വാങ് ചുന്നിങ് എന്നിവരാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മറ്റ് ഉന്നതര്.