Connect with us

Kerala

കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടത്ത് മലയില്‍ നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അപകടം; രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പരുക്ക്

തൊഴിലിടത്തില്‍ പണിയെടുക്കുന്നതിനിടെ മലയില്‍ നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

Published

Oct 17, 2025 11:46 am |

Last Updated

Oct 17, 2025 11:46 am

എറണാകുളം| എറണാകുളം കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടത്ത് പാറ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അപകടം. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. കൊയിനിപ്പാറ സ്വദേശികളായ രമണി, തങ്കമണി എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇരുവരെയും കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

തൊഴിലിടത്തില്‍ പണിയെടുക്കുന്നതിനിടെ മലയില്‍ നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ ഇടിഞ്ഞു വീണ പാറക്കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ പെടുകയായിരുന്നു. വലിയ ശബ്ദത്തോടെയാണ് മലയില്‍ നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞു വീണതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു. സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ രക്ഷപ്രവര്‍ത്തനത്തിലാണ് പാറയ്ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിച്ചത്. പരുക്ക് പറ്റിയ രമണിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. നട്ടെല്ലിനും തലയ്ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടത്ത് മലയില്‍ നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അപകടം; രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ആലുവ ചെങ്ങമനാട് ദേശം സ്വദേശിയായ 14കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

Business

സ്വര്‍ണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,840 രൂപ കൂടി

Kerala

പാലക്കാട്ടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരന്റെ മരണം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കന്‍ പോലീസ്, അധ്യാപകരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മൊഴി എടുക്കും

Kerala

ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം: കുട്ടി സ്‌കൂള്‍ വിടാന്‍ കാരണക്കാരായവര്‍ മറുപടി പറയേണ്ടിവരും; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

International

ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡറായി മലയാളിയായ നഗ്മ മുഹമ്മദ് മാലിക്കിനെ നിയമിച്ചു

Kerala

മകള്‍ ഷാള്‍ ധരിച്ചുവരുന്നത് മറ്റ് കുട്ടികളില്‍ ഭയമുണ്ടാക്കും, സമാന വേഷം ധരിച്ച കന്യാസ്ത്രീകളായ അധ്യാപകര്‍ പറഞ്ഞത് മകളെ തളര്‍ത്തി; ശിരോവസ്ത്ര വിലക്ക് നേരിട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പിതാവ്