വിദ്യാര്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഒളിവില് പോയ ട്യൂഷന് മാസ്റ്റര് 25 വര്ഷത്തിനു ശേഷം പിടിയില്
മതം മാറി പാസ്റ്ററായി ചെന്നൈയില് കഴിയുകയായിരന്ന നിറമണ്കര സ്വദേശി മുത്തു കുമാര് ആണു പിടിയിലായത്
തിരുവനന്തപുരം | വിദ്യാര്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഒളിവില് പോയ ട്യൂഷന് മാസ്റ്റര് 25 വര്ഷത്തിനു ശേഷം പിടിയില്. മതം മാറി പാസ്റ്ററായി ചെന്നൈയില് കഴിയുകയായിരന്ന നിറമണ്കര സ്വദേശി മുത്തു കുമാര് ആണു പിടിയിലായത്.
2001 ല് പോക്സോ കേസില് പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇയാള് ഒളിവില് പോയതും മതം മാറി സാം എന്ന പേരില് ചെന്നൈയില് പാസ്റ്ററായി പ്രവര്ത്തിച്ചതും. ഇതിനിടയില് ഇയാള് തമിഴ് നാട്ടില് രണ്ടു വിവാഹം കഴിച്ചു.
ട്യൂഷന് മാസ്റ്റര് ആയിരുന്ന മുത്തുകുമാര് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിനിയെ ക്ലാസ്സില് നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി വീട്ടില് എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒളിവിലായിരുന്ന കാലത്ത് മുത്തു കുമാര് സ്വന്തമായി മൊബൈല് ഫോണോ ബാങ്ക് അകൗണ്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. പബ്ലിക് ബൂത്തുകള് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. വഞ്ചിയൂര് പോലീസാണ് മുത്തു കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് തന്നെ ഇയാളെ പോലീസ് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും.
