Connect with us

International

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ട്രംപ്; ഇന്ത്യക്കുമേല്‍ ചുമത്തിയ അധിക തീരുവ വ്യാഴാഴ്ച പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും

തീരുവ വര്‍ധനയ്ക്ക് മറുപടിയായി യു എസ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ പ്രതികാര തീരുവകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.

Published

Aug 26, 2025 8:14 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 8:14 pm

വാഷിങ്ടണ്‍ | ഇന്ത്യക്ക് തീരുവ ചുമത്തിയതില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അമേരിക്ക. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച 25 ശതമാനം അധിക തീരുവയടക്കം മൊത്തം 50 ശതമാനം തീരുവ നടപടിയില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് അമേരിക്ക പുറത്തിറക്കി. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച അധിക തീരുവ ബുധനാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി (ഇന്ത്യന്‍ സമയം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9:30) പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് യു എസ് കസ്റ്റംസ് ആന്‍ഡ് ബോര്‍ഡര്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടീസില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

റഷ്യ-യുക്രൈന്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇന്ത്യ റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടിയെന്ന് നോട്ടീസില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, തീരുവ വര്‍ധനയ്ക്ക് മറുപടിയായി യു എസ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ പ്രതികാര തീരുവകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സൂചന നല്‍കി. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിര്‍ത്തില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ആവര്‍ത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കേരളത്തില്‍ കൊടുക്കുന്ന അരി മുഴുവന്‍ മോദിയുടേത്; ഒരു മണി പോലും പിണറായിയുടേതില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

Alappuzha

ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്താന്‍ ശ്രമം; രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

International

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ട്രംപ്; ഇന്ത്യക്കുമേല്‍ ചുമത്തിയ അധിക തീരുവ വ്യാഴാഴ്ച പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും

Gulf

പി സി എഫ് നേതാക്കളെ അബുദാബി കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു

Kerala

അവന്തികക്കെതിരെ സുഹൃത്ത്; രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണം ബി ജെ പിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി

National

രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി ഏറ്റവും അധാര്‍മികത നിറഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍; പ്രതിപക്ഷത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ നിയമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു: കപില്‍ സിബല്‍