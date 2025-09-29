Kerala
മലപ്പുറം വണ്ടൂരില് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്ക്ക് മലമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു
മലപ്പുറം| മലപ്പുറം വണ്ടൂര് അമ്പലപടിയില് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്ക്ക് മലമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അമ്പലപടിയില് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്ക്കാണ് മലമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂന്നു പേരും നാലു ദിവസം മുമ്പ് ഉത്തര്പ്രദേശില് നിന്നും വണ്ടൂരിലെത്തിയവരാണ്. പ്രദേശത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കി. വീടുകള് കയറി ബോധവത്ക്കരണവും ആരംഭിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച 17, 18 വാര്ഡുകളില് ഉള്പ്പെട്ട അമ്പലപ്പടി, പുല്ലൂര്, ഗവ. വിഎംസി സ്കൂള് പരിസരം, താമരശ്ശേരി മഠം, നായാടിക്കുന്ന്, പുളിക്കല് ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകളില് വണ്ടൂര്, മമ്പാട്, തിരുവാലി, പാണ്ടിക്കാട്, തൃക്കലങ്ങോട് ഗവ. ആശുപത്രികളില് നിന്നുള്ള ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര്മാര്, ജൂനിയര് ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര്മാര്, നഴ്സുമാര്, ആശാ വര്ക്കര്മാര് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് സന്ദര്ശനം നടത്തി.വീടുകളില് മലമ്പനി ബോധവത്ക്കരണ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തു.
ചിരട്ടകള്, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്, വലിച്ചെറിഞ്ഞ പാത്രങ്ങള്, ചെടിച്ചട്ടികള് എന്നിവയില് വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് കൊതുക് പെരുകുന്ന സാഹചര്യങ്ങള് കണ്ടെത്തി. അത്തരം ഇടങ്ങളുള്ള വീട്ടുകാര്ക്ക് പരിഹാരമാര്ഗങ്ങള് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. കൂടുതല് ശ്രദ്ധ വേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കി.