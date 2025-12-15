Kerala
ഐഎഫ്എഫ്കെ; ഫലസ്തീന് പ്രമേയമായതടക്കം 19 സിനിമകള്ക്ക് പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചു
സെന്സര് എക്സംപ്ഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ സിനിമകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് കഴിയാത്തത്
തിരുവനന്തപുരം | ഐഎഫ്എഫ്കെയില് 19 സിനിമകള്ക്ക് പ്രദര്ശന അനുമതിയില്ല. സെന്സര് എക്സംപ്ഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ സിനിമകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് കഴിയാത്തത്. ഫലസ്തീന് പ്രമേയമാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങള്ക്കും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിലപാടുകളെ വിമര്ശിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്ക്കുമാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.
സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത സിനിമകള് എക്സംപ്ഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയാണ് സാധാരണ പ്രദര്ശിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇന്ഫര്മേഷന് & ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രാലയമാണ് ഈ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കേണ്ടത്. ഫലസ്തീന് പാക്കേജിലെ നാല് ചിത്രങ്ങളും അനുമതി ലഭിക്കാത്തവയില് ഉള്പ്പെടും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പിന്വലിച്ചു; സത്യപ്രതിജ്ഞ 21ന്; മാര്ഗ നിര്ദേശങ്ങളുമായി കമ്മീഷൻ
National
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണം; കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ച് എന്ഐഎ, ഏഴ് പ്രതികള്
Editorial
റാം മെമ്മറി കിട്ടാനില്ല; 16 ജിബി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കും; ഇനി 4 ജിബി റാമിൽ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവരും
Kerala
പാര്ട്ടിക്കാര് പാലം വലിച്ചു; കയറിക്കൂടിയത് കോണ്ഗ്രസുകാരുടെ സഹായംകൊണ്ടെന്നും മുന് എം എല് എ രാജഗോപാല് കെ സി
Kerala
ഐഎഫ്എഫ്കെ; ഫലസ്തീന് പ്രമേയമായതടക്കം 19 സിനിമകള്ക്ക് പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചു
Kerala
സമസ്ത ഒൻപത് മദ്റസകള്ക്ക് കൂടി അംഗീകാരം നല്കി
Kerala