Kerala

പി ടി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദിനെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്ര പരാതി; പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി

ജൂഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി-2ലാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Dec 15, 2025 7:29 pm

Dec 15, 2025 7:29 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംവിധായകനും മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ ലൈഗിംക അതിക്രമ പരാതിയില്‍ പരാതിക്കരിയുടെ മൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി . ജൂഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി-2ലാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആറിന് ഹോട്ടലില്‍ താമസിക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ച് മോശമായ പെരുമാറിയെന്നാണ് സ്ത്രീ പരാതി നല്‍കിയത്.

ഐഎഫ്എഫ്‌കെയുടെ സിനിമകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ജൂറി അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇരുവരും. ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും പരാതിയില്‍ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായെന്ന് കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം 17 നാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുക

 

