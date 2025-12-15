Kerala
പി ടി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദിനെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്ര പരാതി; പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി
ജൂഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി-2ലാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം | സംവിധായകനും മുന് എംഎല്എയുമായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ ലൈഗിംക അതിക്രമ പരാതിയില് പരാതിക്കരിയുടെ മൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി . ജൂഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി-2ലാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആറിന് ഹോട്ടലില് താമസിക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ച് മോശമായ പെരുമാറിയെന്നാണ് സ്ത്രീ പരാതി നല്കിയത്.
ഐഎഫ്എഫ്കെയുടെ സിനിമകള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ജൂറി അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇരുവരും. ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില് നിന്നും പരാതിയില് കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായെന്ന് കന്റോണ്മെന്റ് പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യം 17 നാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുക
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ജഡ്ജിയമ്മന് കോവിലില് ദര്ശനത്തിനെത്തി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില്
Kerala
മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പിന്വലിച്ചു; സത്യപ്രതിജ്ഞ 21ന്; മാര്ഗ നിര്ദേശങ്ങളുമായി കമ്മീഷൻ
National
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണം; കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ച് എന്ഐഎ, ഏഴ് പ്രതികള്
Editorial
റാം മെമ്മറി കിട്ടാനില്ല; 16 ജിബി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കും; ഇനി 4 ജിബി റാമിൽ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവരും
Kerala
പാര്ട്ടിക്കാര് പാലം വലിച്ചു; കയറിക്കൂടിയത് കോണ്ഗ്രസുകാരുടെ സഹായംകൊണ്ടെന്നും മുന് എം എല് എ രാജഗോപാല് കെ സി
Kerala
ഐഎഫ്എഫ്കെ; ഫലസ്തീന് പ്രമേയമായതടക്കം 19 സിനിമകള്ക്ക് പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചു
Kerala