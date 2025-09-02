Kasargod
തിരുനബി സൗഹാര്ദ്ദ സാമീപ്യങ്ങളുടെ സൈദ്ധാന്തികര്: ജമലുല്ലൈലി തങ്ങള്
പുത്തിഗെ | മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാനവികതയെ ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതില് എക്കാലത്തും തിരുനബിയുടെ സൗഹാര്ദ്ദ സിദ്ധാന്തങ്ങള് മുതല്ക്കൂട്ടായിരുന്നുവെന്ന് സയ്യിദ് അഹ്മദ് കബീര് ജമലുല്ലൈലി തങ്ങള് കര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹൃദയശുദ്ധിയാണ് മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമെന്നും മറ്റിതര സമവാക്യങ്ങള് അപ്രസക്തമാണെന്നും അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രയോഗവല്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പ്രവാചകരെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മുഹിമ്മാത്ത് മദ്ഹുറസൂല് ഫൗണ്ടേഷന് പ്രകീര്ത്തന സദസ്സ് ഒമ്പതാം ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
