കണ്ണൂരില്‍ യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവും മരിച്ചു

Kerala
കണ്ണൂരില് യുവതിയെ പെട്രോള് ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവും മരിച്ചു
പ്രവീണയെ പെട്രോള് ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുന്നതിനിടെ സ്വന്തം ദേഹത്തും തീകൊളുത്തി പൊള്ളലേറ്റ ജിജേഷാണ് മരിച്ചത്.
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂരില് 31കാരിയെ പെട്രോള് ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവും മരിച്ചു. കുറ്റിയാട്ടൂര് ഉരുവച്ചാലില് പ്രവീണയെ പെട്രോള് ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുന്നതിനിടെ സ്വന്തം ദേഹത്തും തീകൊളുത്തി പൊള്ളലേറ്റ ജിജേഷാണ് മരിച്ചത്. പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ജിജേഷ്. ജിജേഷിന്റെ ആക്രമണത്തില് പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയില് കഴിയവയൊണ് പ്രവീണ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 20നാണ് കുട്ടാവ് സ്വദേശി ജിജേഷ് പ്രവീണയെ തീകൊളുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്.
പ്രവീണയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ജിജേഷ് തീ കൊളുത്തിയത്. സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ജിജേഷും പ്രവീണയും. പ്രവീണയുടെ ഭര്ത്താവിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ആക്രമണ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. കുടിക്കാന് വെള്ളം ചോദിച്ച് അകത്തുകയറിയ ജിജേഷ് അടുക്കളയ്ക്ക് സമീപം സംസാരിച്ചിരിക്കെയാണ് യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് കയ്യില് കരുതിയ പെട്രോള് ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയത്. ഇതിനിടെ സ്വന്തം ദേഹത്തും തീകൊളുത്തി ജിജേഷ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. വീട്ടുകാരുടെ കരച്ചില് കേട്ട് ഓടികൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ഇരുവരെയും പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ പ്രവീണ പിറ്റേ ദിവസം പുലര്ച്ചെ മരിച്ചു. വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.