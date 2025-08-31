Eranakulam
കാട്ടാന കിണറ്റില് വീണു; കിണറിടിച്ച് പുറത്തെത്തിക്കാന് ശ്രമം
കോട്ടപ്പടി വടക്കുംഭാഗം വിച്ചാട്ട് വര്ഗീസിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലാണ് 10 വയസ്സുള്ള ആന വീണത്. കൊമ്പനെയാണ് കിണറ്റില് കണ്ടെത്തിയത്.
കൊച്ചി | എറണാകുളം കോട്ടപ്പടിയില് കാട്ടാന കിണറ്റില് വീണു. കോട്ടപ്പടി വടക്കുംഭാഗം വിച്ചാട്ട് വര്ഗീസിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലാണ് ആന വീണത്. 10 വയസ്സുള്ള കൊമ്പനെയാണ് അഞ്ച് മീറ്റര് ആഴമുള്ള കിണറ്റില് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ആന കിണറ്റില് വീണത്.
കിണറിടിച്ച് ആനയെ പുറത്തെത്തിക്കാന് ഡി എഫ് ഒയുമായുള്ള ചര്ച്ചയില് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടന്നുവരികയാണ്. കിണറിടിക്കുന്നതിന് ഒരുലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും. ആവശ്യമായ പണം വനം വകുപ്പ് വര്ഗീസിനും കുടുംബത്തിനും കൈമാറും.
അതേസമയം, ആനയെ കാട്ടില് വിട്ടാല് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും; ജിന്പിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മോദി
Kerala
ഷാജന് സ്കറിയയെ മര്ദിച്ച സംഭവം; അഞ്ചുപേര്ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്
National
എന്ജിനില് തീ; എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി
Ongoing News
പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രീജയുടെ മരണം: അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നല്കി ഭര്ത്താവ്
Kerala
എന് ഡി എ വാഗ്ദാനങ്ങള് പാലിച്ചില്ല: സി കെ ജാനു
Eranakulam
കാട്ടാന കിണറ്റില് വീണു; കിണറിടിച്ച് പുറത്തെത്തിക്കാന് ശ്രമം
Kerala