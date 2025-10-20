Connect with us

International

ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട സമാധാന ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ട് ഗസയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണം; 13 മരണം

രണ്ട് ഇസ്‌റാഈലി സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

Published

Oct 20, 2025 12:04 am |

Last Updated

Oct 20, 2025 12:04 am

ടെല്‍അവീവ് | വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്നു ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട സമാധാന ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ട് ഗസയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആക്രമണത്തില്‍ ഗാസയില്‍ 13 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രണ്ട് ഇസ്‌റാഈലി സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഗാസയില്‍ ഹമാസിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇസ്‌റാഈല്‍ സേന രംഗത്തെത്തി. ആയുധ ശാലകളും തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളും ടണലുകളും തകര്‍ത്തുവെന്നും ഇസ്‌റാഈല്‍ സേന പറയുന്നു. ഹമാസ് വെടി നിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. റഫയില്‍ ഹമാസ്, ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈനിക വാഹനം ആക്രമിച്ചു എന്നതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമായി പറയുന്നത്.

ഈജിപ്തില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ തുടര്‍ ചര്‍ച്ച നടന്നുവരുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. പുതിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഗാസയിലേക്ക് മാനുഷിക സഹായം എത്തുന്നത് ഇസ്‌റാഈല്‍ സേന തടഞ്ഞേക്കുമെന്നും വാര്‍ത്തയുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Education

അല്‍ കിതാബ് തിങ്ക് ടാങ്ക് സമ്മിറ്റ് സമാപിച്ചു

Kerala

അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് വായനാമത്സരം: മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമി വിദ്യാര്‍ഥി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും

Education

മനുഷ്യജീവനും പ്രപഞ്ച നിലനില്‍പിനും ആവശ്യമായ കൂടുതല്‍ പഠനങ്ങളുണ്ടാകണം: ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ ഹക്കീം അസ്ഹരി

International

ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട സമാധാന ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ട് ഗസയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണം; 13 മരണം

Kerala

ഹോസ്റ്റലില്‍ കയറി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം; മധുര സ്വദേശിയായ പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തി

Kerala

ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാരന്‍ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ ചില്ലുകുപ്പി മുഖത്ത് പതിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പരിക്ക്

Kerala

ശബരിമല വാജിവാഹനം തിരികെ വാങ്ങണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്