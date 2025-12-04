Connect with us

National

ഉമീദ് പോര്‍ട്ടല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍; സമയം നീട്ടിനല്‍കാമെന്ന് ഇന്ത്യാ മുന്നണി എം പിമാര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി കേന്ദ്രമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ 8.72 ലക്ഷം വഖ്ഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയായ ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുക അപ്രായോഗികമാണെന്ന് എം പിമാര്‍ മന്ത്രിയെ നേരിട്ടു ബോധ്യപ്പെടുത്തി.

Published

Dec 04, 2025 11:14 pm |

Last Updated

Dec 04, 2025 11:17 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | വഖ്ഫ് സ്വത്തുവകകള്‍ ഉമീത് പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കേ ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിലെ എം പിമാര്‍ കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജുവിനെ കണ്ടു. പോര്‍ട്ടലിന് നിരവധി സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ രാജ്യത്തെ 8.72 ലക്ഷം വഖ്ഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയായ ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുക അപ്രായോഗികമാണെന്ന് എം പിമാര്‍ മന്ത്രിയെ നേരിട്ടു ബോധ്യപ്പെടുത്തി.

കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പോര്‍ട്ടലില്‍ വഖ്ഫ് വസ്തുക്കള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി വാക്കാല്‍ ഉറപ്പു നല്‍കിയതായി എം പിമാര്‍ അറിയിച്ചു.

മുസ്‌ലിം ലീഗ് എം പിമാര്‍ക്കു പുറമെ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ്, സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി, ഡി എം കെ, ജെ എം എം, എന്‍ സി പി, ഓള്‍ ഇന്ത്യ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ്, ശിവസേന (യു ബി ടി) എന്നീ പാര്‍ട്ടികളുടെ പാര്‍ലിമെന്റ് അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘമാണ് മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. കേരളത്തില്‍ നിന്നും മുസ്‌ലിം ലീഗ് അംഗങ്ങളായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍, അഡ്വ. ഹാരിസ് ബീരാന്‍, ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ജെബി മേത്തര്‍ പങ്കെടുത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇ ദേശീയ ദിനം: ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് അബൂദബി മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ്

Kerala

റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിനിടെ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

National

ഉമീദ് പോര്‍ട്ടല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍; സമയം നീട്ടിനല്‍കാമെന്ന് ഇന്ത്യാ മുന്നണി എം പിമാര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി കേന്ദ്രമന്ത്രി

Kerala

പത്തനംതിട്ട ഇഞ്ചപ്പാറയില്‍ 40കാരിക്ക് വെട്ടേറ്റു; ആണ്‍സുഹൃത്തിനായി തിരച്ചില്‍

Kerala

വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികള്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ തയ്യാര്‍; എസ് ഐ ടിയെ അറിയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി

Kerala

കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ പരീക്ഷാ വീഴ്ച; ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എന്‍ഹാന്‍സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന്