Connect with us

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ തയ്യാര്‍; എസ് ഐ ടിയെ അറിയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി

മൊഴി നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന സമയവും സ്ഥലവും അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് ഐ ടി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.

Published

Dec 04, 2025 10:04 pm |

Last Updated

Dec 04, 2025 10:04 pm

തിരുവനന്തപുരം | ലൈംഗിക പീഡന കേസില്‍ കുരുങ്ങിയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഇവര്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ് ഐ ടി) ഇ മെയില്‍ സന്ദേശമയച്ചു. മൊഴി നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന സമയവും സ്ഥലവും അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് ഐ ടി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിന് ഉടന്‍ തന്നെ യുവതിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

പുതിയ കേസില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി. സജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുക.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികള്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ തയ്യാര്‍; എസ് ഐ ടിയെ അറിയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി

Kerala

കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ പരീക്ഷാ വീഴ്ച; ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എന്‍ഹാന്‍സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന്

Kerala

ധ്രുവീകരണ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അതിജയിക്കും: സയ്യിദ് മുനീറുല്‍ അഹ്ദല്‍ തങ്ങള്‍

National

ഇൻഡിഗോ വിമാന സർവീസുകൾ മൂന്നാം ദിനവും തടസ്സപ്പെട്ടു; അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഡി ജി സി എ; വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർ അപര്യാപ്തം

Kuwait

കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് നമ്പറുകള്‍ ശേഖരിച്ച് വ്യാജ മേല്‍വിലാസം തയ്യാറാക്കി നല്‍കല്‍; കുവൈത്തില്‍ മൂന്നുപേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങള്‍ അഞ്ചു ദിവസമാക്കല്‍; സര്‍വീസ് സംഘടനകളുടെ യോഗം മാറ്റി