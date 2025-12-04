Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്കാന് തയ്യാര്; എസ് ഐ ടിയെ അറിയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി
മൊഴി നല്കാന് കഴിയുന്ന സമയവും സ്ഥലവും അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് ഐ ടി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം | ലൈംഗിക പീഡന കേസില് കുരുങ്ങിയ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്കാന് തയ്യാറാണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഇവര് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ് ഐ ടി) ഇ മെയില് സന്ദേശമയച്ചു. മൊഴി നല്കാന് കഴിയുന്ന സമയവും സ്ഥലവും അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് ഐ ടി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തില് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിന് ഉടന് തന്നെ യുവതിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാന് അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
പുതിയ കേസില് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി. സജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുക.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികള്ക്കെതിരെ കേസ്
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്കാന് തയ്യാര്; എസ് ഐ ടിയെ അറിയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി
Kerala
കണ്ണൂര് സര്വകലാശാലയില് പരീക്ഷാ വീഴ്ച; ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എന്ഹാന്സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന്
Kerala
ധ്രുവീകരണ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിദ്യാര്ഥികള് അതിജയിക്കും: സയ്യിദ് മുനീറുല് അഹ്ദല് തങ്ങള്
National
ഇൻഡിഗോ വിമാന സർവീസുകൾ മൂന്നാം ദിനവും തടസ്സപ്പെട്ടു; അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഡി ജി സി എ; വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർ അപര്യാപ്തം
Kuwait
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് നമ്പറുകള് ശേഖരിച്ച് വ്യാജ മേല്വിലാസം തയ്യാറാക്കി നല്കല്; കുവൈത്തില് മൂന്നുപേര് പിടിയില്
Kerala