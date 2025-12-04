Kerala
കണ്ണൂര് സര്വകലാശാലയില് പരീക്ഷാ വീഴ്ച; ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എന്ഹാന്സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന്
65 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസില് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. 35 മാര്ക്കില് 22 മാര്ക്കിന്റെയും ചോദ്യങ്ങള് പുറത്തു നിന്നാണ് വന്നത്.
കണ്ണൂര് | കണ്ണൂര് സര്വകലാശാല ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എന്ഹാന്സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷക്ക് ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന്. 65 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസില് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. 35 മാര്ക്കില് 22 മാര്ക്കിന്റെയും ചോദ്യങ്ങള് പുറത്തു നിന്നാണ് വന്നത്.
എന്റിച്ചിങ് വിഷയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ഹാന്സിങ് പരീക്ഷക്ക് നല്കിയത്. ഇന്ന് നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് ഇംഗ്ലീഷ് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയിലും വീഴ്ചയുണ്ടായി. ഒരു ചോദ്യത്തോടൊപ്പം ഉത്തരവും നല്കി.
പഠന ബോര്ഡിന്റേത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് സെനറ്റ് അംഗം ഡോ. ഷിനോ പി ജോസ് പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികള്ക്കെതിരെ കേസ്
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്കാന് തയ്യാര്; എസ് ഐ ടിയെ അറിയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി
Kerala
കണ്ണൂര് സര്വകലാശാലയില് പരീക്ഷാ വീഴ്ച; ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എന്ഹാന്സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന്
Kerala
ധ്രുവീകരണ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിദ്യാര്ഥികള് അതിജയിക്കും: സയ്യിദ് മുനീറുല് അഹ്ദല് തങ്ങള്
National
ഇൻഡിഗോ വിമാന സർവീസുകൾ മൂന്നാം ദിനവും തടസ്സപ്പെട്ടു; അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഡി ജി സി എ; വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർ അപര്യാപ്തം
Kuwait
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് നമ്പറുകള് ശേഖരിച്ച് വ്യാജ മേല്വിലാസം തയ്യാറാക്കി നല്കല്; കുവൈത്തില് മൂന്നുപേര് പിടിയില്
Kerala