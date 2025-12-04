Connect with us

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് സൂചന; കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയേക്കും

കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ രാഹുലിനെ ഹാജരാക്കിയേക്കും

Dec 04, 2025 7:16 pm |

Dec 04, 2025 7:16 pm

തിരുവനന്തപുരം | ബലാത്സംഗ കേസില്‍ പ്രതിയായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍എയെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സൂചന. രാഹുലിനെ അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ രാഹുലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്‍സിപിള്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി രാഹുലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ സ്വയം കീഴടങ്ങുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് രാഹുലിനെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതായി സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇന്നലെ അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയില്‍ ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ നേരത്തെ വാദം പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. ഒരു രേഖ കൂടി ഹാജരാക്കാന്‍ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് പുതിയ തെളിവ് പരിശോധിച്ചാണ് വാദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്‍ ആശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം കേസിനെ എതിര്‍ത്താണ് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്.

