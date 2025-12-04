Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫും, ഡ്രൈവറും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയില്
രണ്ടുപേരെയും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായാണ് സൂചന.
പാലക്കാട്| ബലാത്സംഗ കേസില് ഒളിവില് കഴിയുന്ന പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫും ഡ്രൈവറും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്. രാഹുലിന്റെ പാലക്കാട്ടെ എംഎല്എ ഓഫീസിലെ രണ്ടു പേരാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത്. രണ്ടുപേരെയും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായാണ് സൂചന.
രാഹുലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യം തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ എംഎല്എയെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നും ഫോണില് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല, കീഴടങ്ങുമോയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കേസില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി ജാമ്യ ഹരജി തള്ളിയതോടെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് രാഹുലിന്റെ നീക്കം.
