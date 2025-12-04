Kerala
പത്തനംതിട്ട ഇഞ്ചപ്പാറയില് 40കാരിക്ക് വെട്ടേറ്റു; ആണ്സുഹൃത്തിനായി തിരച്ചില്
ഇഞ്ചപ്പാറ സ്വദേശി റിനിക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. ആണ് സുഹൃത്ത് ബിനുവാണ് റിനിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
പത്തനംതിട്ട | കൂടല് ഇഞ്ചപ്പാറയില് 40കാരിക്ക് വെട്ടേറ്റു. ഇഞ്ചപ്പാറ സ്വദേശി റിനിക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. ആണ് സുഹൃത്ത് ബിനുവാണ് റിനിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
വീടിനു സമീപത്തു വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. റിനിയുടെ കഴുത്തിനാണ് വെട്ടേറ്റത്.
ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ റിനിയെ ആദ്യം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആക്രമണത്തിനു ശേഷം സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ബിനുവിനായി പോലീസ് തിരച്ചില് നടത്തിവരികയാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
യു എ ഇ ദേശീയ ദിനം: ആഘോഷ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ച് അബൂദബി മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ്
Kerala
റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിനിടെ ഏറ്റുമുട്ടല്; ഒരു വിദ്യാര്ഥിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
National
ഉമീദ് പോര്ട്ടല് രജിസ്ട്രേഷന്; സമയം നീട്ടിനല്കാമെന്ന് ഇന്ത്യാ മുന്നണി എം പിമാര്ക്ക് ഉറപ്പുനല്കി കേന്ദ്രമന്ത്രി
Kerala
പത്തനംതിട്ട ഇഞ്ചപ്പാറയില് 40കാരിക്ക് വെട്ടേറ്റു; ആണ്സുഹൃത്തിനായി തിരച്ചില്
Kerala
വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികള്ക്കെതിരെ കേസ്
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്കാന് തയ്യാര്; എസ് ഐ ടിയെ അറിയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി
Kerala