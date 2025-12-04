Connect with us

Kerala

പത്തനംതിട്ട ഇഞ്ചപ്പാറയില്‍ 40കാരിക്ക് വെട്ടേറ്റു; ആണ്‍സുഹൃത്തിനായി തിരച്ചില്‍

ഇഞ്ചപ്പാറ സ്വദേശി റിനിക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. ആണ്‍ സുഹൃത്ത് ബിനുവാണ് റിനിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

Published

Dec 04, 2025 11:00 pm |

Last Updated

Dec 04, 2025 11:00 pm

പത്തനംതിട്ട | കൂടല്‍ ഇഞ്ചപ്പാറയില്‍ 40കാരിക്ക് വെട്ടേറ്റു. ഇഞ്ചപ്പാറ സ്വദേശി റിനിക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. ആണ്‍ സുഹൃത്ത് ബിനുവാണ് റിനിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

വീടിനു സമീപത്തു വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. റിനിയുടെ കഴുത്തിനാണ് വെട്ടേറ്റത്.

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ റിനിയെ ആദ്യം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആക്രമണത്തിനു ശേഷം സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ബിനുവിനായി പോലീസ് തിരച്ചില്‍ നടത്തിവരികയാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇ ദേശീയ ദിനം: ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് അബൂദബി മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ്

Kerala

റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിനിടെ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

National

ഉമീദ് പോര്‍ട്ടല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍; സമയം നീട്ടിനല്‍കാമെന്ന് ഇന്ത്യാ മുന്നണി എം പിമാര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി കേന്ദ്രമന്ത്രി

Kerala

പത്തനംതിട്ട ഇഞ്ചപ്പാറയില്‍ 40കാരിക്ക് വെട്ടേറ്റു; ആണ്‍സുഹൃത്തിനായി തിരച്ചില്‍

Kerala

വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികള്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ തയ്യാര്‍; എസ് ഐ ടിയെ അറിയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരി

Kerala

കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ പരീക്ഷാ വീഴ്ച; ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എന്‍ഹാന്‍സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന്