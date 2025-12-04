Kerala
വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികള്ക്കെതിരെ കേസ്
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. സംഭവത്തില് ബിനോയ് പോള്, ടീന ബിനോയ്, ശരത് എന്നിവര്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വിസ തട്ടിപ്പ്. വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
വിവിധയിടങ്ങളില് നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതികള് പ്രകാരം പല സ്റ്റേഷനുകളിലായാണ് കേസ്.
അഭിഭാഷകരും നഴ്സുമാരും വീട്ടമ്മമാരും തട്ടിപ്പിനിരയായവരില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
