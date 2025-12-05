Connect with us

Kerala

ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെന്ന് കാണിച്ച് വോട്ട് തേടി; ആര്‍ ശ്രീലേഖക്കെതിരെ തുടര്‍ നടപടിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്

Dec 05, 2025 7:41 am

Dec 05, 2025 7:44 am

തിരുവനന്തപുരം |  ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന് കാണിച്ച് വോട്ട് തേടിയെന്ന പരാതിയില്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ആര്‍ ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ തുടര്‍ നടപടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ക്കാണ്് കമ്മീഷന്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്ററുകള്‍ക്ക് പുറമെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന പേരില്‍ വീടുകളില്‍ നോട്ടീസുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തെന്ന് കാണിച്ച് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി രശ്മി ടി എസ് നല്‍കിയ പുതിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

അതേ സമയം പരാതിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ആര്‍ ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്ററുകളില്‍ ശ്രീലേഖ ഐപിഎസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന പരാതിക്ക് പിന്നാലെ ഐപിഎസ് റിട്ടയേര്‍ഡ് എന്നാക്കി മാറ്റാന്‍ ജില്ല കലക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തുടര്‍ നടപടി വേണമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

