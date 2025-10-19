Connect with us

Kerala

ശബരിമല വാജിവാഹനം തിരികെ വാങ്ങണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്

ഒക്ടോബര്‍ 11നാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ശബരിമല എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ക്ക് തന്ത്രി കത്ത് നല്‍കിയത്

Published

Oct 19, 2025 10:32 pm |

Last Updated

Oct 19, 2025 10:32 pm

പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല പഴയ കൊടിമരത്തിലെ വാജിവാഹനം തിരികെ വാങ്ങണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ സമീപിച്ചു. വാജി വാഹന വിഷയം മുന്‍നിര്‍ത്തി അടുത്തമാസം തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചില ഹൈന്ദവ സംഘടനകള്‍ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 11നാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ശബരിമല എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ക്ക് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് കത്ത് നല്‍കിയത്. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വാജി വാഹനം തിരിച്ച് എടുക്കണമെന്ന് തന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട സമാധാന ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ട് ഗസയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണം; 13 മരണം

Kerala

ഹോസ്റ്റലില്‍ കയറി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം; മധുര സ്വദേശിയായ പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തി

Kerala

ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാരന്‍ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ ചില്ലുകുപ്പി മുഖത്ത് പതിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പരിക്ക്

Kerala

ശബരിമല വാജിവാഹനം തിരികെ വാങ്ങണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിയെ പുകഴ്ത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല

Kerala

മുസ്ലിംകളോട് വിദ്വേഷമില്ല; സാമൂഹ്യ നീതി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ തന്നെ വര്‍ഗീയവാദിയാക്കി: വെള്ളാപ്പള്ളി

Kerala

വീട്ടമ്മയുടെ ആത്മഹത്യക്കു പിന്നില്‍ ലൈംഗിക പീഡനം; ഡി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു