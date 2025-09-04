Connect with us

Gulf

അൽ ഐൻ മീലാദ് സമ്മേളനം മറ്റന്നാൾ

"തിരുവസന്തം 1500"

Published

Sep 04, 2025 5:04 pm |

Last Updated

Sep 04, 2025 5:04 pm

അൽ ഐൻ | വിശ്വ പ്രവാചകരുടെ 1500ാം  ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അൽ ഐൻ മിലാദ് സമ്മേളനം ശനിയാഴ്ച് വൈകിട്ട് ഏഴിന്  അൽ ഐനിൽ നടക്കും.  “തിരുവസന്തം 1500” എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി അൽ ഐൻ ഐ സി എഫ് ഒരുക്കുന്ന മീലാദ് സമ്മേളനം  ദുബൈ- അൽ ഐൻ റോഡിൽ സുലൈമി പാർക്കിന് എതിർവശം അൽ ദാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് നടക്കുക.

മിലാദ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി  മൗലിദ്, ബുർദ, ഇശൽ വിരുന്ന്, പ്രഭാഷണം, അനുമോദനം, സമ്മാനദാനം, അന്നദാനം തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കും.
പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻമാർ, സാമൂഹിക ,സംസ്കാരിക, പ്രസ്ഥാനിക  നേതാക്കൾ  സംബന്ധിക്കുന്ന
മിലാദ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇശൽ വിരുന്നിന്  അസ്ഹർ റബ്ബാനി കല്ലൂർ ,ആദിൽ പാനൂർ, അദ്നാൻ പാനൂർ, ആദിൽ അബ്ബാസ് നേതൃത്വം നൽകും.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Gulf

അൽ ഐൻ മീലാദ് സമ്മേളനം മറ്റന്നാൾ

International

ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കേണ്ട; ട്രംപിന് പുടിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

Kerala

പാലക്കാട്ട് വീട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറി; സഹോദരങ്ങൾക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പിടിയിൽ

Kerala

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മർദനമേറ്റത് മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

തർക്കത്തിനിടെ അട്ടപ്പാടിയില്‍ യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Kerala

മൂന്നാറിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്റെ കൊലപാതകം; പ്രതിയെക്കുറിച്ച് സൂചന നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് പാരിതോഷികം