Kerala
വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; രണ്ടുപേര് കൂടി അറസ്റ്റില്
അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശികളായ വിനോദ്, ജഗദീഷ് എന്നിവരെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പാലക്കാട് | വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസില് രണ്ടുപേര് കൂടി അറസ്റ്റില്. അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശികളായ വിനോദ്, ജഗദീഷ് എന്നിവരെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇതോടെ, കേസില് പിടിയിലാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി. മറ്റ് ഏട്ട് പ്രതികള് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സൂചന.
കൊല്ലപ്പെട്ട റാംനാരായണന് ബാഗേലി (41) ന്റെ മൃതദേഹം സ്വദേശമായ ഛത്തിസ്ഗഡിലെ ബിലാസ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മര്ദനമേല്ക്കുന്നതിന്റെ ആറു ദിവസം മുമ്പാണ് റാംനാരായണന് പാലക്കാട്ടെത്തിയിരുന്നത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ആവശ്യങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നില്ല; സര്ക്കാറുമായി നിസ്സഹകരണത്തിന് ഫിലിം ചേംബര്
Kerala
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ്; ജയില് ഡി ഐ ജി. എം കെ വിനോദ് കുമാറിനെതിരെ അന്വേഷണമാരംഭിച്ച് വിജിലന്സ്
Kerala
വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; രണ്ടുപേര് കൂടി അറസ്റ്റില്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: പിന്നില് പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്തുകാര്; രമേശ് ചെന്നിത്തല
Saudi Arabia
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കും, പക്ഷേ പ്രകോപനം അനുവദിക്കില്ല: സഊദി മാധ്യമ മന്ത്രി
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എസ്ഐടിക്കുമേല് സമ്മര്ദം ചെലുത്തുന്നു; വി ഡി സതീശന്
National