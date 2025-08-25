Uae
വിമാനത്താവള ടെർമിനൽ ഒന്നിലേക്കുള്ള പാലം വീതി കൂട്ടും
പാലത്തിലെ ഗതാഗത ശേഷി 33 ശതമാനം വർധിക്കും.
ദുബൈ|ദുബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ -1 ലേക്കുള്ള പാലം വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള കരാർ ആർ ടി എ നൽകി. ദുബൈ എയർപോർട്സുമായി സഹകരിച്ചാണിത്. പാലത്തിലെ ഗതാഗത ശേഷി 33 ശതമാനം വർധിക്കും. എയർപോർട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടാതെ, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ആർ ടി എ ചെയർമാൻ മതർ അൽ തായർ അറിയിച്ചു. രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലെ തുടർച്ചയായ വളർച്ച കണക്കിലെടുത്താണ് വിപുലീകരണം. 9.2 കോടിയായി യാത്രക്കാർ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ടെർമിനലിലേക്കുള്ള ഗതാഗത പ്രവാഹം വർധിപ്പിക്കുക, യാത്രാസമയം കുറയ്ക്കുക, ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുമായി സംയോജിപ്പിച്ച സ്റ്റീൽ ബോക്സ് ഗർഡറുകളുടെ നൂതന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലുള്ള പാലം മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വരികളായി വീതി കൂട്ടും. പാലത്തിന്റെ ആകെ നീളം, റാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ, 171 മീറ്ററാണ്. പ്രധാന സ്പാൻ ഏകദേശം 70 മീറ്ററാണ്. റോഡ് നടപ്പാത മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള നവീകരണങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ജോലികൾ എന്നിവയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷയും ദൃശ്യപരതയും വർധിപ്പിക്കും. പാലത്തിന്റെ ശേഷി മണിക്കൂറിൽ 4,200 ൽ നിന്ന് 5,600 വാഹനങ്ങളായി വർധിപ്പിക്കും. ഇത് 33 ശതമാനം വർധനവാണെന്ന് അൽ തായർ പറഞ്ഞു.