Connect with us

Kerala

പോക്‌സോ കേസ്; തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

തമിഴ്‌നാട് വിരുദുനഗര്‍ ശിവകാശി പരാശക്തി കോളനിയില്‍ ശക്തിവേല്‍ (28) ആണ് പതിനൊന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായത്.

Published

Oct 29, 2025 8:16 pm |

Last Updated

Oct 29, 2025 8:16 pm

പത്തനംതിട്ട | ആറന്മുള പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പോക്‌സോ കേസില്‍ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. തമിഴ്‌നാട് വിരുദുനഗര്‍ ശിവകാശി പരാശക്തി കോളനിയില്‍ ശക്തിവേല്‍ (28) ആണ് പതിനൊന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായത്.

പിതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷമായി മാതാവിനൊപ്പം ആറന്മുള സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ താമസിച്ചു വരികയാണ്.

എസ് ഐ. വിഷ്ണുവാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗസയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനം; 46 കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 104പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറിയില്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി

Kerala

കഞ്ചാവുമായി അടൂരില്‍ യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

പോക്‌സോ കേസ്; തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

National

മുംബൈയില്‍ ആഡംബര ബസിന് തീപിടിച്ചു; ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിത ഇടപെടല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി

Ongoing News

ഇന്ത്യ-ആസ്‌ത്രേലിയ ടി20; ആദ്യ മത്സരം മഴയെടുത്തു

National

പാക് കള്ള പ്രചാരണം പൊളിഞ്ഞു: റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശിവാംഗി സിംഗ്