Kerala
പോക്സോ കേസ്; തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്
തമിഴ്നാട് വിരുദുനഗര് ശിവകാശി പരാശക്തി കോളനിയില് ശക്തിവേല് (28) ആണ് പതിനൊന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില് അറസ്റ്റിലായത്.
പത്തനംതിട്ട | ആറന്മുള പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത പോക്സോ കേസില് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്. തമിഴ്നാട് വിരുദുനഗര് ശിവകാശി പരാശക്തി കോളനിയില് ശക്തിവേല് (28) ആണ് പതിനൊന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില് അറസ്റ്റിലായത്.
പിതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷമായി മാതാവിനൊപ്പം ആറന്മുള സ്റ്റേഷന് പരിധിയില് താമസിച്ചു വരികയാണ്.
എസ് ഐ. വിഷ്ണുവാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയില് ഹാജരാക്കി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
ഗസയില് ഇസ്റാഈല് വെടിനിര്ത്തല് ലംഘനം; 46 കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ 104പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
National
ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറിയില് പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി
Kerala
കഞ്ചാവുമായി അടൂരില് യുവാവ് പിടിയില്
Kerala
പോക്സോ കേസ്; തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്
National
മുംബൈയില് ആഡംബര ബസിന് തീപിടിച്ചു; ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിത ഇടപെടല് വന് ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി
Ongoing News
ഇന്ത്യ-ആസ്ത്രേലിയ ടി20; ആദ്യ മത്സരം മഴയെടുത്തു
National