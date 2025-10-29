National
പാക് കള്ള പ്രചാരണം പൊളിഞ്ഞു: റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശിവാംഗി സിംഗ്
സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ ശിവാംഗി സിംഗിൻ്റെ വിമാനം തകർക്കുകയും അവരെ തടവുകാരിയാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു പാക് പ്രചാരണം. സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് ഈ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിന് സമീപം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ച് സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ ശിവാംഗി സിംഗ്. തങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടിയിൽ തകർക്കപ്പെടുകയോ, തടവുകാരിയാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തുവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിച്ച ശിവാംഗി സിംഗിൻ്റെ ഈ ചിത്രം, പാകിസ്ഥാൻ്റെ കള്ളപ്രചാരണങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയായി മാറി. ഹരിയാനയിലെ അംബാല എയർഫോഴ്സ് ബേസിൽ വെച്ച്, ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് വാരണാസി സ്വദേശിയായ ശിവാംഗി സിംഗ് രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
റാഫേൽ മൾട്ടി-റോൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നേരിട്ട് വിശദീകരണം നൽകിയ ശേഷം, പൂർണ്ണമായ ചിരിയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടിയാണ് വാരണാസി സ്വദേശിയായ ശിവാംഗി സിംഗ് രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം നിന്നത്. യൂണിഫോമണിഞ്ഞ്, അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ശിവാംഗി സിംഗിൻ്റെ ഈ ചിത്രം പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയായി.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ: പാക് നുണകളുടെ പ്രളയം
ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ പാക് ആസ്ഥാനമായ ലഷ്കർ-ഇ-തായ്ബ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ ‘ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ’ എന്ന സൈനിക നടപടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു. മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ഈ സൈനിക നടപടിയോട് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതികരിച്ചത് വൻതോതിലുള്ള കള്ളപ്രചാരണങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ആറ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ വെടിവെച്ചിട്ടു എന്നും, ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതും വിലയേറിയതുമായ ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിത റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും പാക് മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തീർത്തും വ്യാജമായിരുന്നു.
സൈന്യവും സർക്കാരും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും ദൃശ്യ തെളിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ നുണകളെ പൊളിച്ചടുക്കി. പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിമാനം പോലും വെടിവെച്ചിട്ടിട്ടില്ല എന്നും, പകരം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആറ് വിമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ പി സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി. നഷ്ടപ്പെട്ടവയിൽ യു എസ് നിർമ്മിത നാല് എഫ്-16, ചൈനയുടെ ജെ എഫ്-17 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഒരു വലിയ വിമാനവും (സംശയം എ ഇ ഡബ്ല്യു & സി വിമാനത്തിന്) ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ശിവാംഗി സിംഗ് തടവുകാരിയെന്ന കള്ളം
പാകിസ്ഥാൻ പ്രചാരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു, സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ ശിവാംഗി സിംഗിൻ്റെ വിമാനം തകർക്കുകയും അവരെ തടവുകാരിയാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിരവധി സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് ഈ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
ഈ വ്യാജവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി, ദുഃഖിതരായ ശിവാംഗി സിംഗിൻ്റെ കുടുംബത്തെ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ വരെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ വീഡിയോ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സെർജൻ്റ് സുരേന്ദ്ര കുമാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റേതായിരുന്നു എന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഫാക്ട്-ചെക്ക് വിഭാഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനം പറത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പൈലറ്റായ ശിവാംഗി സിംഗ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും, തൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൽ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയാണെന്നും വ്യോമസേന ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ തടവിലാക്കുകയും പിന്നീട് വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ്റെ ശിഷ്യ കൂടിയാണ് ശിവാംഗി സിംഗ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.