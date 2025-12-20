Kerala
കാക്കൂരില് ആറു വയസുകാരനെ അമ്മ കൊലപ്പെടുത്തി
മകനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം അമ്മ തന്നെ പോലീസ് കണ്ട്രോള് റൂമില് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു
കോഴിക്കോട് | കോഴിക്കോട് കാക്കൂരില് ആറു വയസുകാരനെ അമ്മ കൊലപ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോട് കാക്കൂര് പുന്നശ്ശേരിയിലാണ് ആറു വയസുകാരനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില് അമ്മയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം അമ്മ തന്നെ പോലീസ് കണ്ട്രോള് റൂമില് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവര് മാനസിക പ്രശ്നത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്ക്കുശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി. സംഭവത്തില് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഈ വർഷം 40 ബില്യൺ ദിർഹം വരുമാനം
Kerala
കൊച്ചിയില് വിമാനമിറങ്ങിയ യുവാവിനെ തോക്ക് ചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കവര്ച്ച നടത്തി ഉപേക്ഷിച്ചു
Kerala
കൊല്ലത്ത് നിര്ത്തിയിട്ട കെഎസ്ആര്ടിസി ബസില് ആംബുലന്സ് ഇടിച്ചു അപകടം; നാലു പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
കാക്കൂരില് ആറു വയസുകാരനെ അമ്മ കൊലപ്പെടുത്തി
Ongoing News
ബി എൽ എസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ വിലക്ക് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
Uae
എ ഐ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയും യു എ ഇയും കൈകോർക്കുന്നു
Kerala