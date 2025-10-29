Connect with us

Kerala

കഞ്ചാവുമായി അടൂരില്‍ യുവാവ് പിടിയില്‍

പറക്കോട് സ്വദേശിയായ തട്ടത്തില്‍ മേലെതില്‍ അക്ബര്‍ അലി (32) യെയാണ് 13 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി പിടികൂടിയത്.

Published

Oct 29, 2025 8:25 pm |

Last Updated

Oct 29, 2025 8:25 pm

അടൂര്‍ | വില്‍പനക്കായി എത്തിച്ച കഞ്ചാവുമായി യുവാവിനെ അടൂര്‍ പോലീസ് പിടികൂടി. പറക്കോട് സ്വദേശിയായ തട്ടത്തില്‍ മേലെതില്‍ അക്ബര്‍ അലി (32) യെയാണ് 13 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി പിടികൂടിയത്.

പറക്കോട് അറുകാലിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് റസിഡന്‍സി ബാറിന് മുന്‍വശം റോഡ് സൈഡില്‍ കഞ്ചാവ് വില്‍പനക്കായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇയാള്‍ പിടിയിലായത്.

പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പ്രതിയില്‍ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിലൊളിപ്പിച്ച കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു. അടൂര്‍ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സുനില്‍കുമാര്‍, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അജിന്‍, അനസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗസയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനം; 46 കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 104പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറിയില്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി

Kerala

കഞ്ചാവുമായി അടൂരില്‍ യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

പോക്‌സോ കേസ്; തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

National

മുംബൈയില്‍ ആഡംബര ബസിന് തീപിടിച്ചു; ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിത ഇടപെടല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി

Ongoing News

ഇന്ത്യ-ആസ്‌ത്രേലിയ ടി20; ആദ്യ മത്സരം മഴയെടുത്തു

National

പാക് കള്ള പ്രചാരണം പൊളിഞ്ഞു: റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശിവാംഗി സിംഗ്