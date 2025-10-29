Connect with us

National

ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറിയില്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി

ആന്‍ഡമാന്‍ എക്‌സ്പ്രസിലെ കോച്ച് എസ്-2 ന്റെ ശുചിമുറിയില്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്രക്കാര്‍ പരിഭ്രാന്തരായി

Published

Oct 29, 2025 9:22 pm |

Last Updated

Oct 29, 2025 9:22 pm

ചെന്നൈ | ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറിയില്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. ആന്‍ഡമാന്‍ എക്‌സ്പ്രസിലെ കോച്ച് എസ്-2 ന്റെ ശുചിമുറിയില്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്രക്കാര്‍ പരിഭ്രാന്തരായി. ഖമ്മം സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിയതോടെ ആര്‍ പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും റസ്‌ക്യു ടീമും ചേര്‍ന്ന് പാമ്പിനെ പിടിച്ചു.

ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്ന 16032 ആന്‍ഡമാന്‍ എക്‌സ്പ്രസിലാണ് പെരുമ്പാമ്പുണ്ടായത്. ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന ടി ടി ഇ വിവരമറിയിച്ചിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആര്‍ പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും റസ്‌ക്യു ടീമും എത്തിയത്. ഈ സമയത്ത് ട്രെയിന്‍ ഡോര്‍ണക്കല്‍ കടന്ന് വിജയവാഡയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.

ആര്‍ പി എഫ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ബുറ സുരേഷ് ഗൗഡിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എത്തിയ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരന്‍ മസ്താന്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗസയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനം; 46 കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 104പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറിയില്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി

Kerala

കഞ്ചാവുമായി അടൂരില്‍ യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

പോക്‌സോ കേസ്; തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

National

മുംബൈയില്‍ ആഡംബര ബസിന് തീപിടിച്ചു; ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിത ഇടപെടല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി

Ongoing News

ഇന്ത്യ-ആസ്‌ത്രേലിയ ടി20; ആദ്യ മത്സരം മഴയെടുത്തു

National

പാക് കള്ള പ്രചാരണം പൊളിഞ്ഞു: റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശിവാംഗി സിംഗ്