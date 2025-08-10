Kerala
തിരുവനന്തപുരം ജനറല് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാര് ഫൂട്ട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി; അഞ്ചു പേര്ക്ക് പരുക്ക്
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം ജനറല് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാര് ഫൂട്ട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അപകടം. അപകടത്തില് അഞ്ചുപേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. കാര് നിയന്ത്രണം വിട്ടതിനുശേഷം രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിലും പിന്നീട് ഫൂട്ട്പാത്തിലേക്കും ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. രണ്ട് ഓട്ടോഡ്രൈവര്മാര്ക്കും വഴിയാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീക്കടക്കം തലക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കുമാര് ആയിരൂപ്പാറ, സുരേന്ദ്രന് കാട്ടാക്കട, ഷാഫി എന്നിവര്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. നാലുപേരെ മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
വട്ടിയൂര്ക്കാവ് വലിയവിള സ്വദേശി എ കെ വിഷ്ണുനാഥാണ് (25) കാര് ഓടിച്ചിരുന്നത്. കാറില് രണ്ടുപേരാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവര്ക്ക് പരുക്കില്ല. കാര് ഡ്രൈവറെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നു.