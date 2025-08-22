Kerala
കൊല്ലത്ത് എ ടി എം കേന്ദ്രത്തിൽ പതിനാറുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ
മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെപിറകിലൂടെ വന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി
കൊല്ലം | കൊല്ലം മടവൂരിൽ എ ടി എമ്മിൽ പണമെടുക്കാനെത്തിയ പതിനാറുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. മയ്യനാട് സ്വദേശി അനിരുദ്ധനെയാണ് പള്ളിക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
രാവിലെ എട്ടോടെയാണ് സംഭവം. എ ടി എമ്മിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.
മടവൂർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള സ്വകാര്യ ബേങ്കിൻ്റെ എ ടി എമ്മിൽ പണമെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. കുട്ടി എ ടി എമ്മിലേക്ക് കയറവേ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി, അവിടെ പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള എസ് ബി ഐ എ ടിഎമ്മിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കുട്ടി മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ ഇയാൾ പിറകിലൂടെ വന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തി. പെട്ടെന്ന് കുതറി ഓടിയ പെൺകുട്ടി വിവരം മാതാവിനോട് പറയുകയും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.